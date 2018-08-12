На юго-востоке столицы неизвестный ранил двух полицейских

Фото: depositphotos/stevanovicigor

Неизвестный ранил двух полицейских на Волгоградском проспекте на юго-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя столичного главка МВД.

Стражи порядка получили ранения во время задержания мужчины, подозреваемого в краже из магазина.

Сообщение о краже поступило в субботу в 22:50. ЧП произошло по адресу: Волгоградский проспект, дом 105. Отмечается, что при задержании злоумышленник вел себя очень агрессивно: нанес острым предметом колото-резанные ранения сотрудникам полиции и попытался скрыться. Стражам порядка пришлось применить табельное оружие.

Сейчас двое пострадавших полицейских и предполагаемый нарушитель находятся в больнице. В полиции по данному факту проводят проверку.