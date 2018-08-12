Пожар площадью 600 кв. метров произошел в Щелковском районе Подмосковья

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Пожар площадью 600 квадратных метров произошел в одном из строений в Щелковском районе Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Как уточнили в МЧС Агентству "Москва", информация о возгорании в деревне Оболдино Щелковского района поступила в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 22:46.

На место ЧП выехали пожарные бригады. В 23:17 пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, уточнили в МЧС.

В тушении пожара задействовали 32 спасателей и восемь единиц спецтехники.