Мошенники выманили почти миллион долларов у матери экс-замглавы департамента МО РФ

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Мошенники выманили 900 тысяч долларов у матери осужденного на восемь лет колонии по делу о взятках экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны России Александра Горшколепова. Они предлагали женщине помочь со смягчением наказания для ее сына, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"За оказание юридической помощи, пользуясь знакомством с водителем потерпевшей, им удалось завладеть ее денежными средствами в размере 900 тысяч долларов и скрыться. <...> Злоумышленники намеревались похитить еще пять миллионов долларов, но похитить денежные средства им не удалось по не зависящим от них обстоятельствам", – сказал собеседник агентства.

Уточняется, что по данному факту было возбуждено уголовное дело. В рамках следственных мероприятий удалось установить одного из злоумышленников. Им оказался гендиректор компании "Планета права регион" Александр Солнышкин. С него была взята подписка о невыезде, несмотря на это, он уехал за границу, из-за чего теперь объявлен в международный розыск.

В пресс-службе Тверского суда Москвы агентству уточнили, что следователи накануне обратились с ходатайством об изменении меры пресечения Солнышкину с подписки о невыезде на заочный арест. По словам представителя районного суда, заседание запланировано на 16 мая.

Пять лет назад, в феврале 2017 года, суд в Москве отказал Горшколеповой в иске о признании недействительной сделки с компанией Солнышкина на сумму 800 тысяч долларов.

Ранее в центре Москвы мошенник под видом сотрудника банка похитил у мужчины 16 миллионов при попытке обмена рублей на доллары. В переговорной отделения одного из банков на Зубовском бульваре злоумышленник взял у потерпевшего денежные средства, после чего исчез.

