Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани

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Премьер-министр РФ Михаил Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в результате стрельбы в казанской школе.

В эфире телеканала "Россия 24" он заявил, что в медицинских организациях сейчас находятся более 20 человек, которые пострадали при стрельбе.

По его словам, состояние всех пациентов стабильное, с положительной динамикой. Один ребенок перенес хирургические операции для стабилизации состояния, на данный момент он чувствует себя хорошо.

"Мы планируем эвакуировать восемь пациентов и одну маму девочки пострадавшей", – сказал Мурашко, отметив, что в Москве все уже готово к приему пострадавших.

Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу в Казани. Нападавший был задержан полицейскими, ранее он учился в подвергшейся атаке школе. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева уточнила, что в местных больницах находятся 23 человека, которые пострадали в результате стрельбы. Из них 20 детей и 3 взрослых.