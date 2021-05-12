СК возбудил дело после убийства женщины в гостинице в Одинцове

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой было обнаружено в гостиничном номере в Одинцовском городском округе. Об этом говорится на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

"По данным следствия, 10 мая в номере гостиницы, расположенной в селе Юдино Одинцовского городского округа, обнаружено тело женщины с телесными повреждениями в области лица и шеи", – говорится в сообщении.

Как уточняется, следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. На данный момент сотрудников гостиницы допросили, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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