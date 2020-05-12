Полицейские задержали подозреваемого в нападении на пассажира электрички в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Транспортная полиция задержала на Киевском вокзале подозреваемого в разбойном нападении на пассажира электропоезда. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

В дежурную часть отдела МВД на станции Москва – Киевская поступила информация о гражданине с резаной раной в области предплечья. По словам потерпевшего, он получил травму в электропоезде Калуга-1 – Москва от неизвестного молодого человека.

Злоумышленник также отобрал у мужчины 50 тысяч рублей, смартфон и планшет. Во время следственных мероприятий был задержан нападавший, им оказался ранее судимый житель Кабардино-Балкарии 1991 года рождения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее суд заключил под стражу до 11 июля мужчину, подозреваемого в применении насилия к сотруднику полиции. Подозреваемый совершил нападения на водителей автомобилей на Ладожской и Бауманской улицах. Затем при попытке скрыться подозреваемый совершил наезд на полицейского.