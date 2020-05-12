Полицейские задержали подозреваемого в нападении на пассажира электрички в Москве

19:04
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Транспортная полиция задержала на Киевском вокзале подозреваемого в разбойном нападении на пассажира электропоезда. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
В дежурную часть отдела МВД на станции Москва – Киевская поступила информация о гражданине с резаной раной в области предплечья. По словам потерпевшего, он получил травму в электропоезде Калуга-1 – Москва от неизвестного молодого человека.
Злоумышленник также отобрал у мужчины 50 тысяч рублей, смартфон и планшет. Во время следственных мероприятий был задержан нападавший, им оказался ранее судимый житель Кабардино-Балкарии 1991 года рождения.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее суд заключил под стражу до 11 июля мужчину, подозреваемого в применении насилия к сотруднику полиции. Подозреваемый совершил нападения на водителей автомобилей на Ладожской и Бауманской улицах. Затем при попытке скрыться подозреваемый совершил наезд на полицейского.
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