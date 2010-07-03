В Сети появилось видео с места взрыва газа в доме под Ростовом

Фото: скриншот с видео www.youtube.com

В Сети появилось видео с места взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Чистоозерный Ростовской области. В результате ЧП у здания частично рухнула кровля. Сотрудники МЧС проводят аварийно-спасательные мероприятия на месте взрыва.

Видео: YouTube/Блокнот Rostov

Ранее сообщалось о двоих погибших. Девочка 2010 года рождения скончалась в машине скорой помощи. Позже спасатели вытащили из-под завалов тело мужчины. Двое пострадавших были госпитализированы.

В поселке действует режим ЧС. Специалисты не исключают, что может произойти дальнейшее обрушение дома.