Полиция объявила план "Перехват" из-за стрельбы в ТиНАО

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Неизвестные начали стрельбу в ТиНАО, а после скрылись на автомобиле Porsche Cayenne. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"В городе Щербинке неизвестные открыли стрельбу и скрылись на Porsche Cayenne. По предварительной информации, один человек ранен", – говорится в сообщении.

В правоохранительных органах добавили, что полиция объявила план "Перехват".

Между тем замруководителя пресс-службы ГУ МВД по столице Екатерина Гузь рассказала, что причина стрельбы была в конфликте. По ее словам, между группой людей произошла ссора, в ходе которой неизвестный выстрелил из травматического оружия, после чего скрылся с места происшествия.

В результате один человек получил телесные повреждения, его госпитализировали. Гузь добавила, что на территории инцидента работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в американском Вашингтоне произошла стрельба. В результате происшествия погиб один человек, не менее двух госпитализировали в критическом состоянии.

Инцидент произошел у похоронного бюро Stewart Funeral Home. При этом звуки стрельбы были слышны в нескольких кварталах от происшествия.

Неизвестный открыл стрельбу в одном из банков США

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