Кадыров сообщил о нейтрализации участника бандитского подполья в Чечне

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Силовики нейтрализовали вооруженного участника бандитского подполья в ночь на 12 апреля в Надтеречном районе Чечни. Об этом рассказал глава региона Рамзан Кадыров.

"Правоохранители отрабатывали оперативку об участнике незаконного формирования, который прибыл в республику из соседнего региона. По имеющейся информации, злоумышленник был вооружен, в связи с чем было принято решение провести ночную спецоперацию с привлечением технических средств для максимальной безопасности гражданского населения", – написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Кадыров рассказал, что преступнику, укрывшемуся в одном из домов, предложили сдаться, однако он попытался сбежать. Силовики ранили злоумышленника, когда тот перелезал через ограду соседнего дома, и задержали его живым.

Личность задержанного установлена, в данный момент он уже дает показания, уточнил глава региона. Среди сотрудников правоохранительных органов никто не пострадал.

"В сети уже рассылается фейковая информация о якобы имевшей место бурной перестрелке с целой группой боевиков. Неправда. Это обычная спецоперация силовиков по ликвидации преступника, которая завершилась в считанные минуты, не позволив злоумышленнику скрыться или принять какие-либо опасные для населения действия", – подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни поблагодарил всех принимавших в спецоперации силовиков за их профессионализм, оперативное выявление преступника и успешную его поимку.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что в ходе спецоперации в частном секторе в городе Гудермес были ликвидированы двое боевиков. Злоумышленников также окружили и предложили сдаться, в ответ на что те бросили в сторону силовиков гранату.

В результате оба боевика были уничтожены ответным огнем. Никто из правоохранителей или гражданских не пострадал, подчеркнул Кадыров.

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