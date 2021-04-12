В МЧС опровергли информацию о гибели второго пожарного при тушении "Невской мануфактуры"

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Информация о гибели второго пожарного при тушении здания "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Пошла информация о том, что скончался второй сотрудник. Данная информация не соответствует действительности, оба сотрудника находятся в больнице", – уточнили в ведомстве.

Пожар в здании "Невской мануфактуры" произошел 12 апреля. Площадь возгорания в данный момент составляет 10 тысяч квадратных метров, пожару присвоен максимальный уровень опасности.

В МЧС уточнили, что тушению пожара мешает сильный ветер. Кроме того, огонь быстро распространяется по деревянным перекрытиям. Пожарных вывели из горящего здания из-за угрозы дальнейшего обрушения. На данный момент известно об одном погибшем и двух пострадавших.

По факту пожара прокуратура Невского района организовала проверку. Также проверку инициировал СК, на место ЧП выехало руководство главка.