Британский комик пошутил про инсульт и умер от инфаркта

Фото: facebook.com/Ian Cognito

Выступление британского комика Яна Когнито в баре города Бистер стало последним в его жизни. Артист скончался через несколько минут после шутки про инсульт, пишет The Daily Mail.

"Представьте, что у меня случится инсульт, а когда я очнусь, буду разговаривать на валлийском", – произнес комик со сцены.

Вскоре Когнито стало нехорошо и он сел. Зрители подумали, что это часть представления. Когда стало не до шуток, комику вызвали скорую. Приехавшим врачам оставалось только констатировать смерть. Оказалось, что 60-летнего артиста убил сердечный приступ.

Свою карьеру Когнито начал в середине 1980-х. В 1999-м получил звание лучшего стендап-комика по версии Time Out.