Британский комик пошутил про инсульт и умер от инфаркта

Выступление британского комика Яна Когнито в баре города Бистер стало последним в его жизни. Артист скончался через несколько минут после шутки про инсульт, пишет The Daily Mail.
"Представьте, что у меня случится инсульт, а когда я очнусь, буду разговаривать на валлийском", – произнес комик со сцены.
Вскоре Когнито стало нехорошо и он сел. Зрители подумали, что это часть представления. Когда стало не до шуток, комику вызвали скорую. Приехавшим врачам оставалось только констатировать смерть. Оказалось, что 60-летнего артиста убил сердечный приступ.
Свою карьеру Когнито начал в середине 1980-х. В 1999-м получил звание лучшего стендап-комика по версии Time Out.
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