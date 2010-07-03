Долги заставили женщину прикинуться ребенком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Жительница Ярославля задолжала 80 тысяч рублей за услуги ЖКХ. Чтобы не открывать дверь приставам, она заговорила детским голосом и попросила позвонить "маме", которой нет дома, сообщает сайт ЯрNews.

Должница продиктовала свой номер телефона. Приставы поверили, что говорят с ребенком и позвонили на сотовый женщины.

Тут в дело вмешалась собака хозяйки квартиры. Лай питомца приставы услышали не только за дверью, но и в трубке. Об актерской игре пришлось забыть, и женщина впустила гостей. В итоге, коммунальщики перекрыли газ в квартире, а приставы арестовали телевизор. Теперь должнице придется оплатить счета, судебные издержки и работу газовой службы.

А вот должник из Калининграда пошел дальше и сменил фамилию. Он полагал, что так с него не смогут взыскать 50 тысяч рублей. При этом мужчина не учел, что остальные данные, включая дату рождения, остались прежними.