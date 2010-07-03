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16:40

Из оздоровительного комплекса в ТиНАО эвакуировали 200 человек

происшествия

16:40

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Фото: udprf.ru

Около двухсот человек эвакуировали из здания оздоровительного комплекса "Ватутинки" в ТиНАО из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом рассказали ТАСС источники в экстренных службах.

Речь идет о здании в Десеновском поселении на улице Чароитовая. Сейчас на месте ЧП работают полицейские и кинологи.

Днем ранее около 900 человек эвакуировали из двух вузов на севере и юге Москвы. Кроме того, 150 человек были эвакуировны из трехэтажного офисного центра в Багратионовском проезде.

Массовые эвакуации из-за звонков о заложенных бомбах начались в России в сентябре 2017 года. Неизвестные эвакуировали школы, торговые центры и административные здания. Всего за это время эвакуировали почти 2,5 миллиона человек. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от анонимных сообщений составил 150 миллионов рублей.

происшествия

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