Пенсионерка пыталась покончить с собой после отказа дочери взять ее на отдых

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Пенсионерка пыталась покончить с собой после того, как дочь отказалась везти ее на отдых за границу. Инцидент произошел в Зеленограде, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в четверг вечером, 11 апреля, в НИИ имени Склифосовского доставили 82-летнюю женщину.

Дочь пенсионерки рассказала, что в семье нередко происходили скандалы на почве того, что женщину отказывались отправлять на отдых в Турцию.

В настоящий момент врачи оказывают женщине необходимую помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются.