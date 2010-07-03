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13:56

Житель Калининграда сменил фамилию, чтобы не оплачивать долги за электричество

происшествия

13:56

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Житель Калининградской области сменил фамилию, чтобы не платить 50 тысяч рублей задолженности за электроэнергию.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФССП, в отделе судебных приставов Багратионовского района в отношении 51-летнего жителя поселка Московское возбуждено исполнительное производство о взыскании с него более 50 тысяч рублей.

Пристав вместе с представителем взыскателя прибыли по месту регистрации должника. Им дверь открыл мужчина и сказал, что он давно живет по этому адресу, но не знаком с должником.

"По просьбе судебного пристава мужчина показал свой паспорт и документы на квартиру, в которых значилась другая фамилия, но имя и отчество в документах, также как и дата рождения полностью совпадали с данными должника. Мужчина понял, что не смог ввести пристава в заблуждение, и ему пришлось сознаться, что он и есть тот самый разыскиваемый должник, который сменил свою фамилию", – сообщило ведомство.

Оплатить задолженность мужчина сразу не смог. Принадлежащий должнику мотоблок арестовали. Теперь калининградец должен в течение 10 дней погасить долг и исполнительский сбор, иначе имущество выставят на торги.

происшествия

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