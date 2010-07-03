Тело мужчины с ножевым ранением нашли на парковке в районе Внуково

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Тело мужчины с ножевым ранением обнаружено на парковке у церкви в районе Внуково. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, вечером 11 апреля на парковке у храма рядом с машиной Ford Mondeo был обнаружен труп 35-летнего мужчины. На теле мужчины были зафиксированы ножевые ранения в области сердца.

В ходе проверки в автомобиле было найдено 22 патрона от мелкокалиберной винтовки, они были отправлены на исследование. Сейчас следователи проводят проверку по факту происшествия.