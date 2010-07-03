Актера сериала "След" проверяют на причастность к сбыту наркотиков

Фото: facebook.com/grisha.gandlevsky

Сотрудники московской полиции проверяют актера сериалов "След" и "Пятая стража" Григория Гандлевского на причастность к сбыту наркотиков. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, вечером в четверг, 11 апреля, в полицию поступило сообщение, что в подъезде на улице Бакунинская удерживают мужчину, который мог оставить "закладку" с наркотиками.

Приехавшие на место сотрудники МВД обнаружили 33-летнего актера.

"При личном осмотре запрещенных предметов при нем не нашли, однако на лестничной площадке был обнаружен сверток с неизвестным веществом", – сказал собеседник агентства.

Сверток отправили на экспертизу. Обстоятельства произошедшего устанавливают.

Гандлевский работает в Театре.doc, а также снимался в сериалах "След", "Пятая стража" и "Призраки прошлого".