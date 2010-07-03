В Москве мужчину подозревают в убийстве брата

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Сотрудники правоохранительных органов задержали на юге столицы подозреваемого в убийстве мужчины. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в полиции.

Инцидент произошел вечером 10 апреля на улице Алма-Атинская. В подъезде одной из многоэтажек двое братьев распивали алкоголь. В какой-то момент между ними возникла ссора и один из мужчин ударил другого "предметом, похожим на нож". Пострадавший скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, ведется следствие.