Два человека пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Два человека получили травмы в результате ДТП на юго-востоке Москвы.

Как сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах, авария произошла на улице Шоссейная.

Отмечается, что автомобиль совершил наезд на препятствие. Один человек оказался зажат в машине.

На месте происшествия работают оперативные службы. Выясняются обстоятельства произошедшего.