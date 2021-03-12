В Новосибирске нашли мертвой девушку зарезанного месяц назад студента

17:11
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
В Новосибирске девушку убитого одногруппником студента нашли мертвой. Об этом сообщает РИА Новости.
На теле девушки не обнаружили следов насилия. В связи с этим проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установить причину смерти.
"По факту смерти девушки следственными органами СК РФ по Новосибирской области проводится доследственная проверка", – рассказала представитель следственного управления СК РФ по региону Анастасия Кулешова.
Ранее в Новосибирске арестовали подозреваемого в убийстве одногруппника. Между молодыми людьми произошел конфликт. 16 февраля они находились на территории сквера образовательного учреждения, между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил кухонным ножом своего одногруппника. Пострадавший скончался на месте.
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