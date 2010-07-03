В Москве у гендиректора компании отобрали сумку с 1,2 миллиона рублей

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

В Москве трое неизвестных напали на гендиректора одной из столичных фирм и отобрали сумку с почти 1,2 миллиона рублей наличными, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Помимо денег в сумке находились два мобильных телефона и банковские карты. После ограбления преступники скрылись. Полиция возбудила уголовное дело о грабеже.