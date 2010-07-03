В Орехово-Зуеве на девочку упала глыба льда

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Глыба льда упала на голову девочке-подростку в Орехово-Зуеве, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

Инцидент произошел вечером 12 марта на улице Ленина. Пострадавшую – девочку 2006 года рождения – госпитализировали.

По факту произошедшего полиция проводит проверку.