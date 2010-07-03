В Росгвардии прокомментировали инцидент с роняющим пистолет пранкером

Видео с мужчиной, роняющим пистолет на глазах у росгвардейцев в столичном метро, является розыгрышем, заявил РИА Новости представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
"Этот инцидент произошел 2 марта, во время замены личного состава. Этот мужчина выронил предмет, похожий на пистолет. По звуку было понятно, что это игрушка", – рассказал собеседник агентства.
По словам Грибакина, после инцидента мужчину попросили предъявить документы, в том числе на оружие. Молодой человек объяснил, что это игрушка, подарок его ребенку. Проверка документов на видео не попала.
Представитель Росгвардии, назвал это "неудачной шуткой на грани закона". Он также выразил надежду, что видеоблогер расскажет продолжение истории с проверкой документов и принесет извинения.
Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором неизвестный мужчина на станции метро выронил рядом с сотрудниками Росгвардии предмет, похожий на пистолет. При этом сотрудники Росгвардии никак не попытались его задержать.
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