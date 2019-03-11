Пранкер с пистолетом пошутил над росгвардейцами

Столичный пранкер Али Абидов показал, как разыграл сотрудников Росгвардии в метро. Видео он опубликовал в своем Instagram.

На записи пранкер сперва идет по платформе станции "Библиотека имени Ленина" мимо колонны силовиков. Затем он роняет пистолет рядом с росгвардейцами. Те замечают оружие и улыбаются, а автор ролика удаляется.

Реакция сотрудников Росгвардии удивила пользователей Сети. Часть комментаторов решили, что силовики узнали блогера или были не при исполнении обязанностей. А кто-то предположил, что росгвардейцы поняли, что перед ними ненастоящее оружие.