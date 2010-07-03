В Москве сын и мать подали друг на друга заявления в полицию

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Москве одиннадцатиклассник подал заявление в полицию на собственную мать, обвиняя ее в избиении. Женщина написала встречное заявление, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам ученика, мать в ходе ссоры на фоне неприязненных отношений несколько раз ударила его по лицу. У подростка зафиксированы ушиб на голове, множественные ссадины на руках и ногах.

Полицейские уже опросили подростка и женщину, а также поговорили со свидетелями. По факту происшедшего проводится проверка.