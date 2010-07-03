Подозреваемого в нападении на Сергея Лыкова задержали

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Московские полицейские задержали подозреваемого в нападении на начальника отдела судебного департамента при Верховном суде Сергея Лыкова. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции задержали ранее судимого 36-летнего безработного мужчину.

"Его отпустили под подписку о невыезде", – сказал собеседник агентства.

В ночь на 7 марта около станции метро "Щелковская" на главу отдела судебного департамента при Верховном суде напали двое неизвестных. Злоумышленники избили Лыкова и украли у него планшет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".