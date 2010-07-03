Тело мужчины обнаружили на территории гаражей на юге столицы

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Труп мужчины найден не территории гаражей на юге столицы в районе Бирюлево Восточное.

Как сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Из-за отсутствия документов установить личность мужчины не представляется возможным.

Правоохранители устанавливают причину и обстоятельства гибели мужчины.