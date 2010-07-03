Пожар произошел в частном доме в Королеве

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание произошло в одном из частных домов города Королев.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МЧС РФ по Московской области, пострадал один человек.

Пожар ликвидировали в микрорайоне Валентиновка на улице Добролюбова.

Для тушения были привлечены 11 человек и три единицы техники.