Мужчина в Зеленограде избил двух прохожих железным прутом

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские в Зеленограде задержали мужчину, напавшего на улице на прохожих.

Инцидент произошел 10 марта в 15 микрорайоне Зеленограда. 29-летнего подозреваемого задержали у корпуса 1446.

Как рассказали Агентству "Москва" в правоохранительных органах, гражданин страдает психическим расстройством и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Также выяснилось, что от действий задержанного пострадали 31-летний мужчина – он получил травмы головы – и женщина 1983 года рождения, у нее на плече образовалась гематома.

Ранее стало известно, что полиция проводит очередную проверку по заявлению жительницы столицы, которая семь лет просит отыскать своего брата, умершего в 2012 году.