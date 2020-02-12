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В мире

15:33

Два российских бизнесмена погибли в Испании – СМИ

происшествия за рубежом

Фото: AP Photo/Paul White

Два российских бизнесмена погибли на вилле в испанской провинции Аликанте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальную полицию.

По предварительным данным, дом, в котором нашли тела, принадлежал одному из бизнесменов. Мужчин обнаружил сотрудник владельца виллы, который не мог до него дозвониться.

По предварительной версии, причиной смерти могло стать отравление газом из-за неисправности газового котла. В полиции подтвердили, что признаков насильственной смерти не обнаружено.

Следователи также не зафиксировали следов от попыток взлома в помещение. Имена погибших не раскрываются.

В декабре прошлого года стало известно о гибели россиянки в городе Эль-Прат-де-Льобрегат в провинции Барселона. По подозрению в убийстве был задержан 44-летний испанец.

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