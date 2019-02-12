Неизвестные в масках отняли у сотрудника автомойки 500 тысяч рублей

В Капотне трое неизвестных напали на сотрудника автомойки и отобрали у него сумку, в которой находилось 500 тысяч рублей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.
В полицию обратился сотрудник автомойки и сообщил о разбойном нападении, которое произошло в ночь на 11 февраля.
"По словам потерпевшего, в 3:40 в помещение автомойки зашли трое неизвестных в масках-балаклавах. Один из них ударил его по голове бейсбольной битой, после чего забрал сумку, в которой находилось 500 тысяч рублей", – рассказали агентству в пресс-службе ведомства. Он уточнил, что нападавшие скрылись на черной иномарке.
Сотрудники полиции в тот же день задержали двух безработных мужчин, которых подозревают в совершении преступления. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
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