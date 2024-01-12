Пять бойцов хуситов погибли при ударах США и Великобритании по Йемену

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Пять бойцов действующего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) погибли и шесть ранены в результате ударов США и Великобритании. Об этом сообщил в соцсети X представитель вооруженных сил движения Яхья Сариа.

По его словам, обе страны нанесли порядка 73 ударов по столице Йемена и ее провинциям – Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. Как он утверждает, США и Великобритания совершили подобную атаку в рамках поддержки преступлений Израиля в секторе Газа.

Сариа подчеркнул, что атака США и Великобритании на Йемен не останется без ответа.

Авиаудары в рамках американо-британской военной операции были нанесены по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

Позднее американский президент Джо Байден подтвердил нанесение США и Великобританией ударов по позициям хуситов в Йемене. По его словам, он отдал соответствующий приказ в качестве прямого ответа на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море.

Между тем хуситы считают, что США и Британия операциями против Йемена пытаются отвлечь внимание от геноцида в секторе Газа.

В декабре прошлого года глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря в связи с участившимися случаями атак хуситов на торговые суда. По его информации, в ней примут участие такие страны, как Великобритания, Канада, Франция, Италия, Норвегия, Нидерланды и другие страны.

