Посольство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Папуа – Новой Гвинеи

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Гражданам России следует воздержаться от посещения Папуа – Новой Гвинеи на фоне дестабилизации внутриполитической обстановки в этой стране. Об этом заявили в посольстве России в Индонезии, по совместительству представляющем страну в Папуа – Новой Гвинее.

Там предупредили, что 10 января в стране вспыхнули антиправительственные беспорядки.

"В связи с дестабилизацией внутриполитической обстановки рекомендовали бы российским гражданам воздержаться от посещения упомянутого государства до урегулирования ситуации", – приводит заявление посольства ТАСС.

В диппредставительстве подчеркнули, что держат ситуацию под контроле и сообщили, что на данный момент российские граждане не обращались за помощью в посольство.

В Папуа – Новой Гвинее ранее было объявлено чрезвычайное положение. В стране после забастовки полицейских вспыхнули беспорядки и погромы, сообщалось о гибели не менее 16 человек.

Ранее сообщалось о беспорядках в Эквадоре, которые начались 7 января после побега из тюрьмы главаря одной из банд. Затем в нескольких тюрьмах произошли бунты. 8 января президент Даниэль Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час.

Эквадорский лидер объявил в государстве режим "внутреннего вооруженного конфликта". В результате беспорядков погибли как минимум 10 человек, в том числе два полицейских.



Россия осудила террористические методы, которыми воспользовались вооруженные группировки во время беспорядков.