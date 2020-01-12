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В мире

19:42

Тонны моркови сбросили с вертолетов для животных Австралии

происшествия за рубежом животные

Фото: twitter.com/Matt_KeanMP

В Австралии с вертолетов сбросили тонны овощей для животных, страдающих от лесных пожаров. Об этом сообщает "Газета.ру".

Доставка еды была произведена в рамках акции "Операция скалистый кенгуру". Голодным животным скинули тысячи килограммов моркови и картофеля.

Отмечается, что корнеплоды пришлось скидывать с вертолета, поскольку ряд зверей обитает в труднодоступных зонах, пострадавших от лесных пожаров.

Также известно, что министр окружающей среды штата Новый Уэльс выложил в Twitter-аккаунте снимок кенгуру, поедающего морковку. Под записью он написал: "Один счастливый клиент".

Ранее сообщалось о том, что из-за лесных пожаров на материке погибло свыше миллиарда животных. Потеря включает в себя тысячи драгоценных коал, а также многие другие редкие виды.

Более миллиарда животных погибло из-за лесных пожаров в Австралии

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