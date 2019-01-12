Один человек пострадал при пожаре в ТиНАО

Фото: moscow.mchs.ru

Один человек пострадал в результате пожара в квартире в Новомосковском округе столицы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу. Еще одного человека спасли, сейчас его осматривают врачи.

Инцидент произошел утром 12 января в доме 16 в поселке Коммунарка, поселении Сосенское.

Пожарные, прибывшие на место случившегося, выяснили, что огонь вспыхнул на кухне. Его площадь составила один квадратный метр. Возгорание ликвидировано в 8:40.