Труп мужчины обнаружили в парке "Фили"

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Труп мужчины обнаружили на территории столичного парка "Фили" на улице Большая Филевская, сообщает Агентство "Москва". Инцидент произошел днем 10 января.

По данным полиции, на вид неизвестному 45–50 лет. Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Предположительно, смерть наступила утром того же дня.

Следователи проводят проверку, выясняют обстоятельства смерти мужчины, а также устанавливают его личность.