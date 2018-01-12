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Происшествия

12 января, 17:41

Убивший свою жену в Подмосковье капитан полиции уволен из органов ОВД

происшествия

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Капитана подмосковной полиции, убившего свою жену из ревности, уволили из органов внутренних дел, сообщает ТАСС.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержанного отстранили от дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника полиции. А его руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.

Капитан полиции проходил службу в подразделениях ФСКН России с октября 2005 года по май 2016 года, а в июне 2016 года в ходе организационно-штатных мероприятий его зачислили в штат МВД России.

Инцидент произошел 5 января. В деревне Голубое Солнечногорского района обнаружили труп женщины со следами насильственной смерти. В тот же день по подозрению убийстве задержали мужа погибшей – 38-летнего сотрудника полиции.

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