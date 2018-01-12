Под обрушенной котельной в Челябинской области могут быть люди

В Челябинской области обрушилось здание котельной. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Под завалами могут находиться до четырех человек.

ЧП произошло на территории заброшенной шахты "Подозерная" в поселке Бажова городского округа Копейск. Сообщение о происшествии поступило 12 января в 14:15 по московскому времени. В здании обрушилась кровля плиты и стена трехэтажного здания бывшей котельной. По его словам, не исключено, что под завалами могут находиться до четырех человек.

Сейчас на месте работают 50 спасателей и 16 единиц техники. Для ликвидации последствий привлечена группировка от РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций). Спасательной операцией руководит начальник главного управления МЧС по региону Юрий Буренко.

Рядом с заброшенным зданием стоит легковой автомобиль, от которого протянуты шланги в сторону здания. Спасатели проверяют, нет ли под завалами людей. В частности, там могут находиться сборщики металлолома, которые могли спровоцировать обрушение.