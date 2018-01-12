Злоумышленник сжег Lexus и оставил самодельную бомбу на северо-востоке Москвы

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На месте поджога иномарки Lexus LX 570 в Свиблово обнаружили подозрительный предмет. Из-за этого из двух ближайших домов эвакуировали более 100 человек.

О поджоге во дворе дома в Беринговом проезде полицейским рассказал работающий риелтором житель столицы, сообщает Агентство "Москва".

Правоохранители нашли на месте происшествия прямоугольный предмет с блоком управления и антенной, а также пятилитровую бутылку с резко пахнущей жидкостью. Их отправили на исследование.

Полицейские возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога. В настоящий момент ведутся следственные мероприятия.