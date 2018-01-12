Молодой человек погиб под колесами поезда на перегоне "Кратово–Отдых"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Поезд насмерть сбил молодого человека на перегоне "Кратово–Отдых" на Казанском направлении Московской железной дорог. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Трагедия произошла 12 января. 22-летний молодой человек попал под поезд сообщением Астрахань–Санкт-Петербург. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося и проводят проверку.

Ранее 12 января около платформы Кратово электричка сообщением "Москва – платформа 47 км" насмерть сбила мужчину, переходившего пути в неположенном месте. На месте ЧП также проходит проверка.