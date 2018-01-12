Пьяный мужчина сообщил о минировании поселка в ТиНАО

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Москве мужчина задержан за ложный звонок о минировании поселка в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Мужчина позвонил в полицию с мобильного телефона поздно вечером 10 января. Он сообщил, что в поселке Киевский в ТиНАО заложена бомба.

Вскоре полицейские нашли владельца телефона. Им оказался неработающий житель поселка 1978 года рождения. Он был в состоянии опьянения и к моменту приезда полицейских уже не помнил про звонок.

Полицейские провели обыск в доме и во дворе и никаких взрывчатых веществ не обнаружили. В отношении мужчины возбудили дело о заведомо ложном сообщении о терроризме.