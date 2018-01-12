Электричка насмерть сбила мужчину на станции Кратово

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Мужчина погиб под колесами электрички на железнодорожной станции Кратово Казанского направления Московской железной дороги, сообщает Агентство "Москва".

ЧП произошло утром 12 января. Электричка сообщением "Москва – платформа 47 км" сбила мужчину, переходившего пути в неположенном месте.

На месте происшествия проходит проверка, организованная сотрудниками транспортной полиции.

Уточняется, что пригородные поезда на Казанском направлении МЖД следуют по графику.