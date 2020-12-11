СК показал видео осмотра машины подозреваемого в убийстве на Кубани

Видео: СК РФ

Видео осмотра машины подозреваемого в двойном убийстве опубликовала пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, после совершения преступления предполагаемый злоумышленник оставил свой автомобиль Chevrolet Lacetti в поселке Джубга Туапсинского района и скрылся.

В СК рассказали, что 32-летний житель Армавира поссорился со своей сожительницей, до смерти забил ее и унес тело в ванну. Затем злоумышленник на машине отправился к девятилетнему брату девушки и убил его с особой жестокостью, отметили в ведомстве.

При этом подозреваемый опубликовал в соцсетях фотографии убитых и заявил, что покончит с собой. Кроме того, мужчина высказался, что считает себя адекватным человеком, а на девушку напал в порыве злости.

"Я адекватный. Я в себе. Убил я ее в гневе. Она призналась 3 декабря мне в измене... Убил я ее не за измены", – заявил он. По словам мужчины, из себя его вывели упреки девушки, из-за чего он набросился на нее в порыве злости. Он также рассказал, что убил девушку потому, что несколько раз ударил и понял, что обратного пути нет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Преступника разыскивает полиция.

