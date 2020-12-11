В Нижнем Новгороде сотрудники ритуальной компании избили родственника покойного

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В Нижнем Новгороде полиция организовала проверку после избиения сотрудниками ритуальной компании одного из родственников покойного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Полицейские направились в поселок Новое Доскино Автозаводского района Нижнего Новгорода после сообщения о смерти 83-летнего мужчины. Правоохранители должны были установить отсутствие видимых признаков насильственной смерти.

"Родственники рассказали, что до визита полицейских к ним приходили представители ритуального агентства с предложением своих услуг. После получения отказа возник конфликт и мужчины избили молодого человека, являющегося близким родственником умершему", – пояснили в пресс-службе.

Пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью. Полицейские начали проверку по факту нанесения телесных повреждений.

"По результатам проверочных мероприятий будет принято решение в соответствии с нормами действующего законодательства", – уточнили в пресс-службе.

Ранее вооруженный молотком мужчина напал на женщину в Москве. Полиции удалось задержать злоумышленника, которым оказался 47-летний ранее судимый. В разговоре с сотрудниками правоохранительных органов он заявил, что перепутал пострадавшую со своей женой, с которой у него был конфликт.