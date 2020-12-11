В Нижнем Новгороде сотрудники ритуальной компании избили родственника покойного

10:58
Фото: depositphotos/blinow61
В Нижнем Новгороде полиция организовала проверку после избиения сотрудниками ритуальной компании одного из родственников покойного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Полицейские направились в поселок Новое Доскино Автозаводского района Нижнего Новгорода после сообщения о смерти 83-летнего мужчины. Правоохранители должны были установить отсутствие видимых признаков насильственной смерти.
"Родственники рассказали, что до визита полицейских к ним приходили представители ритуального агентства с предложением своих услуг. После получения отказа возник конфликт и мужчины избили молодого человека, являющегося близким родственником умершему", – пояснили в пресс-службе.
Пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью. Полицейские начали проверку по факту нанесения телесных повреждений.
"По результатам проверочных мероприятий будет принято решение в соответствии с нормами действующего законодательства", – уточнили в пресс-службе.
Ранее вооруженный молотком мужчина напал на женщину в Москве. Полиции удалось задержать злоумышленника, которым оказался 47-летний ранее судимый. В разговоре с сотрудниками правоохранительных органов он заявил, что перепутал пострадавшую со своей женой, с которой у него был конфликт.
В Новосибирске четыре человека избили женщину
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: