Два бортпроводника получили травмы во время рейса Москва – Сургут

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Два бортпроводника получили травмы из-за турбулентности во время рейса из Москвы в Сургут, сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел накануне во время захода лайнера на посадку. Командир B-737 авиакомпании "ЮТэйр" доложил о попадании самолета в зону повышенной турбулентности.

Из-за этого пассажиры воздушного судна испытали перегрузки, пострадали два бортпроводника. С помощью мастерства экипажа самолет удалось благополучно посадить в Сургуте. После посадки самолет осмотрели техники.