Два школьника госпитализированы после распыления газового баллончика

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Распыление газового баллончика произошло в школе на юго-западе столицы. В итоге двое подростков попали в больницу, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Под присмотром врачей мальчики 13 и 14 лет оказались 10 декабря. Они пострадали из-за шутки девятиклассника, который распылил баллончик со слезоточивым газом в спортивной раздевалке.

Сейчас сотрудники МВД проводят проверку по факту ЧП в школе на Голубинской улице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.