Труп в мусорном баке нашли в Северном Бутове

11 декабря, 12:04
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Труп женщины обнаружили в мусорном баке у торгового центра "Грин" на юго-западе столицы.
Как сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах города, на теле был меховой полушубок, белая водолазка, черно-белая юбка и бежевые сапоги. По предварительным данным, следов насильственной смерти нет.
Тело отправили в морг для исследования. В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства смерти неизвестной и устанавливают ее личность.
Ранее в конце ноября в водосточной трубе в парке 850-летия Москвы обнаружили пакеты с фрагментами тела женщины. Как сообщили представители правоохранительных органов столицы, в одном пакете находились предплечье, стопа и голень, в другом – стопа, голень, носок, трусы и фрагмент мягких тканей и плечевая кость. Голова погибшей лежала в третьем пакете. По словам судмедэкспертов, женщине было около 50-60 лет. На момент обнаружения пакетов, давность смерти составляла от суток до 14 дней.
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