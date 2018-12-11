Труп в мусорном баке нашли в Северном Бутове

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Труп женщины обнаружили в мусорном баке у торгового центра "Грин" на юго-западе столицы.

Как сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах города, на теле был меховой полушубок, белая водолазка, черно-белая юбка и бежевые сапоги. По предварительным данным, следов насильственной смерти нет.

Тело отправили в морг для исследования. В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства смерти неизвестной и устанавливают ее личность.

Ранее в конце ноября в водосточной трубе в парке 850-летия Москвы обнаружили пакеты с фрагментами тела женщины. Как сообщили представители правоохранительных органов столицы, в одном пакете находились предплечье, стопа и голень, в другом – стопа, голень, носок, трусы и фрагмент мягких тканей и плечевая кость. Голова погибшей лежала в третьем пакете. По словам судмедэкспертов, женщине было около 50-60 лет. На момент обнаружения пакетов, давность смерти составляла от суток до 14 дней.