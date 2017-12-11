СМИ сообщили о гибели подозреваемого в подрыве бомбы на Манхэттене

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Подозреваемый в подрыве самодельного взрывного устройства на Манхэттене скончался от полученных травм, сообщает "Интерфакс". По некоторым данным, подозреваемый мог быть террористом-смертником.

На месте ЧП работают саперы, в районе проведена эвакуация.

Ранее полиция Нью-Йорка подтвердила информацию о взрыве самодельного взрывного устройства на городском автовокзале Порт-Аторити. Взрыв произошел в районе станции метро "Таймс-cквер".

В результате ЧП пострадали два человека. Отмечается, что президента Дональда Трампа проинформировали о произошедшем.

Проводится эвакуация пассажиров со станций метро, находящихся неподалеку от взрыва.