СМИ сообщили о гибели подозреваемого в подрыве бомбы на Манхэттене

11 декабря, 16:40
Фото: ТАСС/David Denney/Zuma
Подозреваемый в подрыве самодельного взрывного устройства на Манхэттене скончался от полученных травм, сообщает "Интерфакс". По некоторым данным, подозреваемый мог быть террористом-смертником.
На месте ЧП работают саперы, в районе проведена эвакуация.
Ранее полиция Нью-Йорка подтвердила информацию о взрыве самодельного взрывного устройства на городском автовокзале Порт-Аторити. Взрыв произошел в районе станции метро "Таймс-cквер".
В результате ЧП пострадали два человека. Отмечается, что президента Дональда Трампа проинформировали о произошедшем.
Проводится эвакуация пассажиров со станций метро, находящихся неподалеку от взрыва.
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