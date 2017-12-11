Следователя в Мытищах уволили после взятки от подозреваемого

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Следователя МУ МВД России "Мытищинское" уволили за получение взятки.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью Татьяны Петровой, он получил взятку в 200 тысяч рублей за освобождение от ответственности подозреваемого в нарушении ПДД с тяжкими последствиями. Она подчеркнула, что сотрудник понесет наказание в соответствии с законами. К строгой дисциплинарной ответственности привлекут также его руководителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

11 декабря сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Мытищинское" задержали при получении взятки. Была назначена служебная проверка.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что начальника мытищинского ОЭБиПК Сергея Сысоева задержали при получении взятки за пособничество в переквалификации уголовного дела. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Задержали и его посредника, который должен был доставить деньги полковнику.