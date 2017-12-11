Самолет разбросал посылки по взлетной полосе на Камчатке

11 декабря, 13:21
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Экипаж самолета, перевозившего почту на север Камчатки, а также аэропорт нарушили авиационные правила, что привело к инциденту с посылками на взлетной полосе в Усть-Хайрюзово, сообщает РИА Новости.
Ранее в Сети появилось видео, сделанное на взлетной полосе на Камчатке. На записи видно, как самолет начинает движение возле груды посылок, лежащих на полосе, и поток воздуха из турбин судна сдувает их.
По словам руководителя направления корпоративных коммуникаций по Дальнему Востоку "Почты России" Елены Рыжковой, согласно заключенному договору с авиакомпанией "Камчатское авиапредприятие" и аэродромной службой "Аэропорты Камчатки", сотрудники аэропорта обязаны принять почту с самолета и доставить в зону приема-передачи. Однако судно авиакомпании начало движение, не убедившись в том, что наземная служба убрала груз с перрона.
Она подчеркнула, что по данному факту начата служебная проверка. Уточняется, что почтовые отправления не пострадали – всю почту проверили и доставили в сортировочный центр.
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