Самолет разбросал посылки по взлетной полосе на Камчатке

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Экипаж самолета, перевозившего почту на север Камчатки, а также аэропорт нарушили авиационные правила, что привело к инциденту с посылками на взлетной полосе в Усть-Хайрюзово, сообщает РИА Новости.

Ранее в Сети появилось видео, сделанное на взлетной полосе на Камчатке. На записи видно, как самолет начинает движение возле груды посылок, лежащих на полосе, и поток воздуха из турбин судна сдувает их.

По словам руководителя направления корпоративных коммуникаций по Дальнему Востоку "Почты России" Елены Рыжковой, согласно заключенному договору с авиакомпанией "Камчатское авиапредприятие" и аэродромной службой "Аэропорты Камчатки", сотрудники аэропорта обязаны принять почту с самолета и доставить в зону приема-передачи. Однако судно авиакомпании начало движение, не убедившись в том, что наземная служба убрала груз с перрона.

Она подчеркнула, что по данному факту начата служебная проверка. Уточняется, что почтовые отправления не пострадали – всю почту проверили и доставили в сортировочный центр.